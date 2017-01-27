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В рамках прокурорской проверки выяснилось, что на 19 января 214 работников медучреждения не получили вторую часть зарплаты за декабрь 2016 года.
Продуктовая корзина на месяц в декабре 2016 года обошлась жителям региона в 3,09 тысяч рублей.
А в России планируют ввести законопроект, запрещающий давать детям «странные» имена.
Побои в семье переходят из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.
Запрещённые вещества он получал по почте из Московской области.
ООО «Белгранкорм» заинтересовано в экспорте своей продукции в страны Ближнего Востока, поэтому подало заявку на проведение обследования в МОССАЕ, пройдя предварительную регистрацию на сайте службы и оплатив пошлину Объединённых Арабских Эмиратов.
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» информирует об изменениях в правилах расчёта объёма электроэнергии, потреблённой с нарушением действующего законодательства.
Обновлённый театр откроет двери для своих посетителей уже в марте.
Об этом вчера, 26 января, заявил губернатор области Евгений Савченко.
Когда: 01.02.2017