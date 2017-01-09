Иоанн, митрополит Белгородский и Староосколький, о привычке креститься, проезжая мимо храма:

Креститься, проезжая храм – это будет поучительно для окружающих. Если у вас такое желание есть, то не сдерживайте его. Господь говорит: кто исповедовал меня перед людьми, того и я в день Страшного Суда оправдаю