Все новости дня  Архив 
27 Января 2017
21 : 47
0
1062
Культура:
Владимир Лыткин показал пейзажи российской глубинки в честь своего 60-летия
Торжественное открытие юбилейной выставки члена Союза художников России «Русь уходящая» состоялось 27 января в выставочном зале «Родина» в Белгороде.  
27 Января 2017
21 : 04
0
742
Культура:
Юбилейная выставка Владимира Аксёнова открылась в Белгороде
Сегодня, 27 января, в выставочном зале «Родина» открылась выставка Владимира Аксёнова –  мастера декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников России, приуроченная к 60-летию художника.
27 Января 2017
19 : 51
0
330
Общество:
Владимир Путин наградил Алишера Усманова за благотворительную деятельность
Президент России наградил основателя USM Holdings, куда входит и компания «Металлоинвест», знаком отличия «За благодеяние». Церемония вручения государственных наград состоялась 26 января в Екатерининском зале Кремля.
27 Января 2017
18 : 06
0
7309
В Белгороде:
105 тысяч рублей отсудила жительница Белгорода за бракованный смартфон
Гаджет она приобрела в феврале прошлого года за 44 тысячи рублей.

27 Января 2017
18 : 03
0
589
Культура:
Выставка фотографий Ольги Нарышковой и Ирины Зайцевой открылась в Белгороде
В её составе 40 работ фотографов.
27 Января 2017
17 : 51
0
438
Экономика:
Белгородстат: Жители области в 2016 году стали получать на 5,8 % больше денег, чем годом раньше
По предварительным данным статистического ведомства, за 11 месяцев 2016 года белгородцы получили денежных доходов на сумму более 490 миллиардов рублей.

27 Января 2017
17 : 25
0
777
Происшествия:
Мужчина погиб из-за пожара в собственном доме в Белгородской области
По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печи.
27 Января 2017
17 : 14
0
1129
В области:
Нетрезвых водителей все выходные будут ловить в Белгородской области
Сплошные проверки ждут все районы региона.

ТОП: Новости

  1. Сильные морозы ждут жителей Белгородской области на выходных
  2. Новым начальником департамента строительства и архитектуры Белгорода стал Василий Голиков
  3. Евгений Савченко: Кальянных не должно быть


Прокат автомобилей в Белгороде
Черный список
27 Января 2017
16:35
Админ, Белгород:
Маршрут №9
Уважаемая администрация города Белгорода! Огромная просьба у жителей микрорайона Старый город навест...
Фото
А из нашего окна школа новая видна: в Белгороде ещё меньше детей теперь учатся во вторую смену

А из нашего окна школа новая видна: в Белгороде ещё меньше детей теперь учатся во вторую смену

Персональная выставка Интигама Акперова открылась в Белгороде

Около тысячи человек окунулись в купель до полуночи в Белгороде

Видео
Виртуальный тур
Аэропонорамы Белгорода
Более 100 аэропанорам и 100 наземных панорам сделанных во всех уголках Белгородской области.
Блоги
Sod's Law
25 Января 2017 10:39 Подсудные посудные: сколько ещё кастрюль будет взято в кредит?
Страсти по работе компании «Эко Лайф» до сих пор не утихают. С завидной стабильностью в Интернете появляются публикации ...
Hamstergirl
18 Января 2017 15:15 Глобальное потепление открыло в России новый шёлковый путь в холоде санкций
За счёт потепления климата и освобождения южной части Северного Ледовитого океана от вечных льдов Северный морской путь ...
bobby peru
11 Января 2017 11:14 Trainspotting
Есть у меня приятель, который, извиняюсь за каламбур, «торчит» от фильма Дэнни Бойла «На игле». Много лет уже. Столько р...
Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:30 Поздравление с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым
Дорогие мои читатели! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Пусть в уходящем 2016 году оста...
27 Января 2017
16 : 49
0
579
Экономика:
Производство куриных яиц продолжает наращиваться в Белгородской области
В 2016 году в регионе куры снесли 1,583 миллиардов яиц. Это на 7,1 % больше, чем годом раньше.
27 Января 2017
15 : 37
0
495
Общество:
Спасатели спешат на помощь: в Татарстане белгородскую семью с ребёнком спасли из заглохшей машины
На трассе М7 Москва – Уфа в Пестречинском районе рано утром 26 января у автомобиля ВАЗ-2101 закончился бензин.
27 Января 2017
14 : 50
0
1182
В области:
В Белгородской области похитительницу денег со счёта пенсионера не лишили депутатских полномочий
Нарушение требований ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выявила прокуратура Алексеевского района.
27 Января 2017
13 : 53
0
172
Общество:
Работники Стойленского ГОКа стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года – 2016»
Мастер обогатительной фабрики Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Вадим Мишустин стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года – 2016». Ему присвоено звание «Профессиональный инженер России» в номинации «Инженерное искусство молодых». 
27 Января 2017
13 : 36
0
840
В области:
Ввод жилья снова заметно снизился в Белгородской области
В 2016 году в эксплуатацию в регионе ввели 1,350 миллион м² жилья.
27 Января 2017
13 : 34
0
373
Экономика:
Продуктов на 116 миллиардов рублей купили белгородцы в 2016 году
Белгородстат «подбил» экономические итоги развития региона прошлого года.
29 Января 2017 13:13
Произошло ДТП на пр-т Богдана Хмельницкого, в районе автовозкала, слегка затруднено движение на перекрестке пр-т Богдана Хмельницкого и Урожайной ул.
27 Января 2017 18:14
В эти минуты ДТП на перекрестке Б. Хмельницкого и Студенческой, трудости движения по Богданке от Сокола до места аварии, а также по Студенческой с двух сторон к Богдана Хмельницкого
27 Января 2017 10:52
Авария случилась на ул.Щорса перед Архиерейской ул. Транспорт собирается со стороны Славянской ул.
Сообщи о пробке: 344-555
Лучшее в сетях
День студента в НИУ БелГУ: без медовухи, но с друзьями
0
158
Latinica
0
346
Полёт над зимним Белгородом
0
400
27 Января 2017
13 : 30
В области:
Прохоровскую ЦРБ заставили погасить свыше четырёх миллионов рублей долгов по заработной плате

В рамках прокурорской проверки выяснилось, что на 19 января 214 работников медучреждения не получили вторую часть зарплаты за декабрь 2016 года.

0
369
27 Января 2017
13 : 07
В области:
Белгородская область вошла в топ-5 регионов с самым дешёвым минимальным набором продуктов

Продуктовая корзина на месяц в декабре 2016 года обошлась жителям региона в 3,09 тысяч рублей.

0
529
27 Января 2017
12 : 52
В России:
В Белгородской области детям не дают имена из аббревиатур, цифр и символов

А в России планируют ввести законопроект, запрещающий давать детям «странные» имена. 

0
1015
27 Января 2017
12 : 27
В России:
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

Побои в семье переходят из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

0
510
27 Января 2017
12 : 23
В области:
Наркотики и шприцы белгородский наркоман прятал в кустах

Запрещённые вещества он получал по почте из Московской области.

0
654
27 Января 2017
12 : 22
В области:
Ветеринары из ОАЭ с инспекцией посетили предприятие по производству мяса птицы в Белгородской области

ООО «Белгранкорм» заинтересовано в экспорте своей продукции в страны Ближнего Востока, поэтому подало заявку на проведение обследования в МОССАЕ, пройдя предварительную регистрацию на сайте службы и оплатив пошлину Объединённых Арабских Эмиратов.

0
517
27 Января 2017
12 : 20
Общество:
Белгородэнерго обращает внимание на изменения в расчётах за незаконное электропотребление

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» информирует об изменениях в правилах расчёта объёма электроэнергии, потреблённой с нарушением действующего законодательства. 

0
642
27 Января 2017
11 : 49
В области:
Реконструкцию театра для детей и молодёжи завершают в Старом Осколе Белгородской области

Обновлённый театр откроет двери для своих посетителей уже в марте.

0
346
27 Января 2017
11 : 15
Общество:
Форум гражданских сил проведут в 2017 году белгородские власти

Об этом вчера, 26 января, заявил губернатор области Евгений Савченко.

0
480
Все новости дня  Архив
Афиша
Конек-Горбунок
Где: Драматический театр им.М.С.Щепкина
Когда: 01.02.2017
Ваш личный адвокат
25 Января 2017
12:46
Александр, Губкин:
По кредиту
Здравствуйте! Моя совершеннолетняя дочь взяла три года назад кредит в банке около 70 т.р. и должна б...

События + Афиша

Сплин
Сплин
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 31 января/19.00
Билеты
Елена Ваенга
Елена Ваенга
Где: ДК Энергомаш
Когда: 3 февраля/19.00
Билеты
Бригадный подряд
Бригадный подряд
Где: ЦМИ
Когда: 5 февраля/19.00
Звери
Звери
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 26 февраля/19.00
Билеты
TODES
TODES
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 26 февраля/19.00
Билеты
Калинов мост
Калинов мост
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 5 марта/19.00
Анимация
Анимация
Где: event bar ТАУ
Когда: 25 марта/20.00
Алексей Брянцев
Алексей Брянцев
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 31 марта/19.00
Билеты

Цитатник

Михаил Мягков, советник министра культуры РФ, о музее бронетанковой техники в Прохоровке:
Музей уникален. Это не только давно ожидаемое, но и символическое событие, поскольку он создан на Третьем ратном поле России. Именно здесь был положен конец немецким планам продолжить войну. Как говорил Гейнц Гудериан, с этого момента для фашистской Германии больше не было спокойных дней. Это музей о людях, которые неравнодушны к своему Отечеству, что бы ни случилось. Что меня поражает: Прохоровка дала 15 героев Советского Союза, четыре полных кавалера ордена славы. Я хотел бы, чтобы музей развивался, чтобы в нём были новые IT-технологии, интерактив, мультимедиа – то, что сегодня характеризует музеи XXI века
Сергей Евтушенко, начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области, о ремонтных работах на дорогах:
В ночное время каждый участок дороги, где ведутся ремонтные работы, должен быть подсвечен  с применением светодиодных приборов, а также обозначен с помощью знаков, ленточек и т. д. Это достаточно недорого и эффективно.

Голосование

  1. Как и где вы обедаете в рабочие будни? 

Результат
Архив
В России

Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика