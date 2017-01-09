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Введение запрета планируется с 2033 года.
Богдан и Татьяна получили первое место в номинации «Wedding Awards – Черноземье 2016».
Экипаж белгородцев Максима Кирпилёва и Артёма Шевелева идёт на 18-м месте в своей категории.
ДТП произошло в 18:40 8 января на дороге Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки.
Соответствующий приказ о создании службы подписал ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.
В тексте, который она написала от руки и повесила в подъезде дома, 35-летняя женщина обвинила мужчину в преступлении сексуального характера, которое он якобы совершил.
Осилив новогодние и рождественские блюда, 8 января белгородские болельщики стройными рядами потянулись в «Космос» в предвкушении спортивного праздника. Воспитанники Геннадия Шипулина, в свою очередь, разнообразили «меню» и угостили своих фанов фирменным блюдом – «сухарь по-белгородски».
Сегодня, 7 января, православные белгородцы всех возрастов совершили традиционный Крестный ход от Спасо-Преображенского собора к Соборной площади.
6 января в двух дорожно-транспортных происшествиях в Белгородском районе пострадали четыре человека.
Когда: 09.01.2017
Просим помощи в решении следующего вопроса.
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