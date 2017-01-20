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11-летний житель Валуек Максим Ткаченко пропал около 18 часов 17 января, когда вышел из школы после занятий.
20 и 21 января в регионе ожидается снег.
Эксперты проверяют мясную продукцию на наличие вируса африканской чумы свиней.
Стать пожарным могут юноши и девушки с 12 до 18 лет.
Первыми череду памятных мероприятий приняли сёла Роговатое, Шаталовка и Знаменка.
Региональный оператор будет определён на конкурсной основе до конца 2017 – начала 2018 года. Их в нашей области будет два.
19 января в Белгородской государственной филармонии состоялся концерт «Сказки для детей и взрослых».
В настоящее время подозреваемый задержан, полиция проверяет его возможную причастность к аналогичным преступлениям на территории Губкинского городского округа.
Типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с приёмом одного пациента, для трёх медицинских специалистов содержит новый приказ Минздрава России.
Когда: 25.01.2017
Районный суд вынес решение о взыскании денежных средств с потреби...