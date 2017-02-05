Все новости дня  Архив 
05 Февраля 2017
16 : 42
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127
В области:
Праздничные мероприятия на старооскольской земле начались с открытия нового сельского ФАПа
Подарком жителям села Дмитриевка Белгородской области к очередной годовщине освобождения территории Старооскольского горокруга от немецко-фашистских захватчиков стало открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта, построенного на средства фонда «Поколение» Андрея Скоча.
05 Февраля 2017
15 : 50
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В Белгороде:
Центр художественной гимнастики планируют построить в Белгороде
Развитие газоснабжения и газификации Белгородской области, а также строительство новых спортивных объектов обсудили на совещании с участием председателя совета директоров компании «Газпром» Виктора Зубкова. 
03 Февраля 2017
21 : 17
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Культура:
Около сотни фото с вековой историей собрали на выставке в Белгороде
3 февраля в Белгородском музее народной культуры открылась выставка «Лица эпохи», на которой представлены около 100 подлинных фотографий конца XIX – начала XX веков. 
03 Февраля 2017
18 : 38
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Общество:
Юные белгородцы могут задать вопрос президенту РФ
В преддверии общения первого лица государства с согражданами в России во второй раз пройдёт акция по сбору детских вопросов для российского президента.

03 Февраля 2017
18 : 04
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В области:
Фонд «Поколение» Андрея Скоча оснастил сельский ДК и радиостудию в Валуйском районе современным оборудованием
В Селивановском ДК Белгородской области на новом оборудовании дали патриотический концерт, а на молодёжном интернет-радио «PROдвижение» провели прямой эфир с помощником депутата Госдумы РФ.
03 Февраля 2017
18 : 04
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Происшествия:
Находившегося в федеральном розыске жителя Шебекинского района задержали в Ростовской области
Подозреваемому в незаконном хранении наркотиков удавалось скрываться от полиции более двух лет.

03 Февраля 2017
17 : 55
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Общество:
Староосколец лишился более 800 тысяч рублей при покупке двух автомобилей по сниженной цене
Мужчина ещё в сентябре 2016 года передал деньги 28-летнему работнику местного автосалона, который якобы пригоняет машины на заказ по выгодной цене и которого ему порекомендовали знакомые.
03 Февраля 2017
16 : 42
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В области:
«Почта России» два месяца выплачивала пенсию не тому человеку
За это организация выплатила 80-летнему жителю Старого Оскола Белгородской области материальную компенсацию.

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А из нашего окна школа новая видна: в Белгороде ещё меньше детей теперь учатся во вторую смену

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Аэропонорамы Белгорода
Более 100 аэропанорам и 100 наземных панорам сделанных во всех уголках Белгородской области.
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3 Февраля 2017 10:08 Нет кино вне политики
Или мои рассуждения о фильме Элема Климова «Спорт, спорт, спорт»
Нет кино вне политики. Это всем известно. Нет, не так...
Sod's Law
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Страсти по работе компании «Эко Лайф» до сих пор не утихают. С завидной стабильностью в Интернете появляются публикации ...
Hamstergirl
18 Января 2017 15:15 Глобальное потепление открыло в России новый шёлковый путь в холоде санкций
За счёт потепления климата и освобождения южной части Северного Ледовитого океана от вечных льдов Северный морской путь ...
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11 Января 2017 11:14 Trainspotting
Есть у меня приятель, который, извиняюсь за каламбур, «торчит» от фильма Дэнни Бойла «На игле». Много лет уже. Столько р...
03 Февраля 2017
15 : 58
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В области:
Стойленский ГОК улучшает условия труда для ремонтного персонала
В ремонтном комплексе Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) установили новую покрасочную камеру. Она позволит почти на 50 % увеличить объём поглощения паров эмали, которые образуются при работе с краской, и значительно улучшить условия труда персонала.
03 Февраля 2017
15 : 44
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В области:
267 преступлений совершили подростки в Белгородской области в прошлом году
Это на 20 % меньше, чем за весь 2015 год.
03 Февраля 2017
15 : 40
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Общество:
Жительница Белгорода стала лауреатом первой российской премии «Будем жить»
Евгению Кондратюк отметили наградой за вклад в борьбу с раком в номинации «Пациентское признание».
03 Февраля 2017
15 : 09
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Культура:
Как провести выходные в Белгороде?
Например, сходить на волейбольный матч «Белогорье» – красноярский «Енисей» или на спектакль «Мастер и Маргарита». Эти и другие мероприятия ИА «Бел.Ру» предлагает посетить в предстоящие выходные.
03 Февраля 2017
14 : 20
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Происшествия:
Две иномарки столкнулись на улице Красноармейской в Белгороде
В ДТП пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля «Хёндай».
03 Февраля 2017
14 : 00
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В Белгороде:
Уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих возбудили в Белгороде
21-летняя белгородка выложила в Интернете фото, где она прикуривает сигарету от свечи в храме.
05 Февраля 2017 13:28
Произошло ДТП на пересечении ул.Пушкина и пр-т Славы, затруднен въезд на перекресток со стороны ул. Пушкина.
05 Февраля 2017 12:51
Затор на ул. Преображенской от Вокзальной ул. до ул. Белгородского полка.
03 Февраля 2017 17:06
на пр. Б. Хмельницкого ДТП в районе стадиона, трудности движения по Богданке с двух сторон к Стадиону
Сообщи о пробке: 344-555
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03 Февраля 2017
13 : 44
В Белгороде:
Детей от девяти лет приглашают на бесплатное обучение в технопарке «Кванториум»

Занятия будут проходить на базе школы № 50 в Белгороде.

0
1681
03 Февраля 2017
13 : 14
В области:
Жителям Белгородской области предлагают придумать название для старооскольского аэропорта

Свой вариант можно предоставить до конца этого месяца.

0
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03 Февраля 2017
13 : 11
В области:
В Белгородской области водитель автобуса, сбивший на пешеходном переходе женщину, лишён свободы на год

ДТП случилось вечером 28 ноября 2016 года на улице 25 Съезда КПСС в Старом Осколе.

0
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03 Февраля 2017
12 : 58
Экономика:
10 тысяч тонн рыбы будут производить в Белгородской области в 2020 году

Проект по увеличению объёмов производства товарной рыбы в регионе подготовил департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области.

0
765
03 Февраля 2017
12 : 41
В области:
Александр Беглов: Колхоз имени В. Я. Горина – пример того, как должны жить колхозники

Такой вывод сделал полномочный представитель президента России в ЦФО после рабочей поездки в село Бессоновка Белгородской области.

0
1749
03 Февраля 2017
11 : 57
Общество:
Большинство белгородцев берёт с собой обед из дома

ИА «Бел.ру» выяснило у своих читателей, кто и как обедает в рабочие будни.

0
1948
03 Февраля 2017
11 : 40
В области:
Обильный снегопад и потепление придут в выходные в Белгородскую область

В ночь на 4 февраля столбик термометра поднимется до 5 градусов мороза.

0
3082
03 Февраля 2017
11 : 13
В области:
Уникальный низкотемпературный фарфор выпускают в Белгородской области

Он единственный в своём роде на всём постсоветском пространстве и сделан «с нуля». 

0
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03 Февраля 2017
10 : 10
В Белгороде:
В сгоревшем дачном домике в Белгороде найдено тело пенсионерки

Строение в результате происшествия полностью повреждено.

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Афиша
Зимы волшебные явленья
Где: ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"
Когда: 06.02.2017
Ваш личный адвокат
25 Января 2017
12:46
Александр, Губкин:
По кредиту
Здравствуйте! Моя совершеннолетняя дочь взяла три года назад кредит в банке около 70 т.р. и должна б...

События + Афиша

Бригадный подряд
Бригадный подряд
Где: Эвент-Бар "Тау"
Когда: 5 февраля/20.00
Звери
Звери
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 26 февраля/19.00
Билеты
TODES
TODES
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 26 февраля/19.00
Билеты
Калинов мост
Калинов мост
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 5 марта/19.00
Анимация
Анимация
Где: event bar ТАУ
Когда: 25 марта/20.00
Алексей Брянцев
Алексей Брянцев
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 31 марта/19.00
Билеты

Цитатник

Константин Хлебников директор предприятия «Борисовская керамика»:
Мы специализировались все эти годы на производстве посуды, так называемой грубой керамике – майоликовой продукции. На сегодняшний день мы входим в сегмент фарфоровой посуды. Уникальность проекта в том, что мы первые, кто создал продукцию из низкотемпературного фарфора. Разница обжига 200°, но в этом серьёзный экономический эффект. Мы начали изготовлять специализированную посуду для баров, ресторанов, гостиниц, так называемую хореку. Экономический  эффект налицо, рыночная направленность нам понятна, поэтому на сегодняшний день мы набираем обороты именно в производстве низкотемпературного фарфора.
Юрий Баранов, врио начальника следственного управления УМВД по Белгородской области, о продаже симок:
Нередко по уголовным делам мы устанавливаем факты, когда операторы сотовой связи продают SIM-карты неустановленным лицам без соответствующего оформления. Это подпадает  под Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас поставлена задача по привлечению операторов связи к административной ответственности. Проблема есть, и не только по нашему субъекту.

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