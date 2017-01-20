Все новости дня  Архив 
20 Января 2017
23 : 18
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193
Культура:
Золотое наследие венских классиков: музыкальные произведения Гайдна и Бетховена в Белгороде
20 января в Белгородской государственной филармонии состоялся концерт «Венские классики».
20 Января 2017
21 : 10
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В Белгороде:
В Белгороде будут созданы ещё 59 территориально-общественных самоуправлений (ТОСов)
Об этом сегодня, 20 января, на брифинге рассказала Ольга Медведева – заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике.
20 Января 2017
17 : 28
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В области:
200 тысяч рублей штрафа заплатит экс-сотрудница крупного банка за мошенничество в Белгородской области
Она незаконно перевела со счёта несовершеннолетней клиентки 36 тысяч рублей.
20 Января 2017
16 : 57
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В области:
Пьяных водителей и «шальных» пешеходов отловят сотрудники ГИБДД в Белгородской области
Первые массовые рейды Госавтоинспекции начались уже сегодня, 20 января. 

20 Января 2017
16 : 25
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В области:
В Белгородской области школа выплатила маме 300 тысяч рублей за травму, полученную её сыном на уроке физкультуры
Полгода 10-летний мальчик из Ракитянского района, получивший перелом позвонков, находился на лечении.
20 Января 2017
16 : 17
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Общество:
В новогоднюю ночь белгородцы разговаривали с другими регионами и странами 340 тысяч минут
Всего за период с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января 2017 года жителями России по сети Ростелекома было выполнено более 135 миллионов междугородных и международных звонков.

20 Января 2017
16 : 00
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В области:
В Белгородской области автомеханик не устоял перед искушением покатать друзей на чужом «Порше Кайен»
Свидетельницей поездок сотрудника автомастерской на чужой машине по Старому Осколу стала родственница владельца дорогостоящей иномарки.

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Прокат автомобилей в Белгороде
Черный список
20 Января 2017
12:05
Екатерина, Белгород:
Фитнес Сити
Не хотела писать но наверно такое нельзя оставлять без внимания. 2 марта прошлого года я посетила за...
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Более 100 аэропанорам и 100 наземных панорам сделанных во всех уголках Белгородской области.
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18 Января 2017 15:15 Глобальное потепление открыло в России новый шёлковый путь в холоде санкций
За счёт потепления климата и освобождения южной части Северного Ледовитого океана от вечных льдов Северный морской путь ...
bobby peru
11 Января 2017 11:14 Trainspotting
Есть у меня приятель, который, извиняюсь за каламбур, «торчит» от фильма Дэнни Бойла «На игле». Много лет уже. Столько р...
Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:30 Поздравление с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым
Дорогие мои читатели! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Пусть в уходящем 2016 году оста...
Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:15 Послесловие
Приветствую, дамы и господа! Мне приятно было познакомиться с Вами поближе. Мысленно посмотреть Вам в глаза, когда Вы чи...
20 Января 2017
15 : 58
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В области:
Более 1000 жителей Яковлевского района остались без транспортного сообщения с Белгородом
Они не могут выбраться из своих сёл ни в областной, ни районный центр.
20 Января 2017
14 : 41
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Общество:
Большинству белгородцев 2016 год принёс много путешествий и возможностей для самореализации
ИА «Бел.Ру» подвело итоги опроса, посвящённого значимым событиям прошлого года в жизни наших читателей.
20 Января 2017
14 : 37
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Общество:
Более 4000 школьников и студентов приняли участие в проектах профориентации Стойленского ГОКа
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) подвел итоги работы по профориентации в 2016 году. 
20 Января 2017
14 : 26
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Экономика:
На выполнение ремонтной программы 2017 года белгородский филиал МРСК Центра направит 258 миллионов рублей
Как и в предыдущем году, порядка 70 % от общего объёма запланированных работ энергетики выполнят собственными силами и лишь 30 % – с привлечением подрядных организаций.
20 Января 2017
14 : 06
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Происшествия:
Житель Белгородской области поджёг «семёрку», чтобы скрыть кражу аккумулятора
За это на него завели сразу два уголовных дела.
20 Января 2017
14 : 01
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Спорт:
«Дубль» по-белгородски: МХК «Белгород» дважды проиграл «Локо-Юниору»
Очередные матчи турнира НМХЛ завершились для белгородцев плачевно – оба раза команда проиграла сопернику и сократила свои шансы на выход в плей-офф.
21 Января 2017 21:32
Произошло ДТП на Преображенской улице, небольшой затор образовался от ул.Белгородского полка до ул.Князя Тнрубецкого.
19 Января 2017 20:37
ДТП на Богданке в районе БелГУ на Родине, трудности движения от Энергомаша до места аварии
19 Января 2017 13:10
На перекрестке ул. Н.Чумичова - пр.Славы ДТП. Пробка образовалась от Народного б-ра до места аварии.
Сообщи о пробке: 344-555
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20 Января 2017
13 : 59
Общество:
В Белгородской области ищут похищенного отцом ребёнка

11-летний житель Валуек Максим Ткаченко пропал около 18 часов 17 января, когда вышел из школы после занятий.

0
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20 Января 2017
13 : 29
В Белгороде:
Водителей Белгородской области предупреждают об ухудшении погоды

20 и 21 января в регионе ожидается снег. 

0
4923
20 Января 2017
12 : 58
В области:
100 килограммов свинины незаконно привезли в Белгородскую область с Украины

Эксперты проверяют мясную продукцию на наличие вируса африканской чумы свиней.

0
390
20 Января 2017
12 : 11
В Белгороде:
Управление МЧС России по Белгородской области набирает подростков в секцию пожарно-спасательного спорта

Стать пожарным могут юноши и девушки с 12 до 18 лет.

0
588
20 Января 2017
11 : 50
В области:
Почти 40 митингов пройдёт в Старооскольском горокруге перед 74-летием со дня освобождения от фашистов

Первыми череду памятных мероприятий приняли сёла Роговатое, Шаталовка и Знаменка.

0
243
20 Января 2017
11 : 42
В области:
В Белгородской области появятся ответственные за свалки и обращение с отходами

Региональный оператор будет определён на конкурсной основе до конца 2017 – начала 2018 года. Их в нашей области будет два.

0
504
20 Января 2017
11 : 11
Культура:
Философское музыкальное эссе по роману Пауло Коэльо «Алхимик» впервые прозвучало в Белгороде

19 января в Белгородской государственной филармонии состоялся концерт «Сказки для детей и взрослых».

0
241
20 Января 2017
10 : 49
В области:
Житель Белгородской области украл у друга паспорт и оформил по нему кредит

В настоящее время подозреваемый задержан, полиция проверяет его возможную причастность к аналогичным преступлениям на территории Губкинского городского округа.

0
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20 Января 2017
10 : 03
Медицина:
На приём одного пациента стоматологу дали 44 минуты

Типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с приёмом одного пациента, для трёх медицинских специалистов содержит новый приказ Минздрава России.

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Афиша
Карлик Нос
Где: Драматический театр им.М.С.Щепкина
Когда: 25.01.2017
Ваш личный адвокат
12 Января 2017
17:22
alex50, Белгород:
правосудие
Здравствуйте Максим Павлович
Районный суд вынес решение о взыскании денежных средств с потреби...

События + Афиша

Сплин
Сплин
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 31 января/19.00
Билеты
Елена Ваенга
Елена Ваенга
Где: ДК Энергомаш
Когда: 3 февраля/19.00
Билеты
Бригадный подряд
Бригадный подряд
Где: ЦМИ
Когда: 5 февраля/19.00
Калинов мост
Калинов мост
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 5 марта/19.00
Алексей Брянцев
Алексей Брянцев
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 31 марта/19.00
Билеты

Цитатник

Надежда Рожкова, сопредседатель Общества русской словесности:
Национальный язык воссоздаёт неповторимый облик, характер народа, он передаёт тот культурный генофонд, сохранить который может нация, уважающая себя и стремящаяся к саморазвитию и самоутверждению в мире. В русском языке воплотилась наша национальная суть. Русский язык отразил в себе историю, особенности жизни, хозяйственное устройство русского народа, своеобразие климата и природы. Сегодня, к сожалению, с русским языком происходя не самые приятные вещи: перенасыщение речи американизмами, обилие жаргонной лексики, нарушение нормального темпа и интонационного рисунка речи. Главное, что у нас есть база, на которой можно этому противостоять – наша великая классическая литература.
Юрий Горбань, руководитель творческой группы «Кузня31», о работе кузнеца:
Самое главное – кузня в Белгороде есть, есть кузнецы, хорошие мастера. Мы пытаемся «выйти в люди», показать, что из металла можно не просто лопату сделать, а настоящую красоту. Конечно, в 21 веке технологии входят и в кузнечное дело – используются станки-плазморезы ЧПУ, в разработке эскизов применяются компьютерные программы, но сам процесс создания не изменился за века – это всё так же огонь, наковальня и руки мастера. В ноябре мы провели фестиваль «Кузьминки», надеемся на поддержку и интерес горожан, тогда будем проводить мероприятия хотя бы раз в три месяца

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