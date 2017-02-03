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Нет кино вне политики. Это всем известно. Нет, не так...
Проект по увеличению объёмов производства товарной рыбы в регионе подготовил департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области.
Такой вывод сделал полномочный представитель президента России в ЦФО после рабочей поездки в село Бессоновка Белгородской области.
ИА «Бел.ру» выяснило у своих читателей, кто и как обедает в рабочие будни.
В ночь на 4 февраля столбик термометра поднимется до 5 градусов мороза.
Он единственный в своём роде на всём постсоветском пространстве и сделан «с нуля».
Строение в результате происшествия полностью повреждено.
C прошлого года в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» полноценно функционирует цех по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ. Новое подразделение организовано на ремонтно-производственной базе Белгородских электрических сетей и обслуживает весь электросетевой комплекс филиала.
Инцидент произошёл в ноябре 2016 года в ОМВД России по Прохоровскому району.
Для областного центра этот срок составляет 16,7 года.
Когда: 05.02.2017