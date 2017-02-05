Юрий Баранов, врио начальника следственного управления УМВД по Белгородской области, о продаже симок:

Нередко по уголовным делам мы устанавливаем факты, когда операторы сотовой связи продают SIM-карты неустановленным лицам без соответствующего оформления. Это подпадает под Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас поставлена задача по привлечению операторов связи к административной ответственности. Проблема есть, и не только по нашему субъекту.