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Продукцию он вёз из Украины в Россию.
При этом их число снизится по сравнению с текущим годом на 7 %.
Соответствующее постановление № 236 28 декабря 2016 года подписал глава администрации города Константин Полежаев.
Глава Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории отмечает необходимость усиления борьбы с подделками на продуктовом рынке.
ИА «Бел.Ру» публикует график новогодних и рождественских мероприятий Белгородской митрополии.
29 декабря в трёх ДТП в Белгородской области пострадали шесть участников дорожного движения.
Двое подростков в Старом Осколе Белгородской области забрались на монумент, чтобы сделать снимок, который соберёт много «лайков». Кому и чему посвящён памятник, они не знали.
Открытый каток на Соборной площади каждый день будут посещать известные спортсмены, которые пообщаются с горожанами и раздадут автографы.
Александр Беглов обратился к жителям ЦФО с новогодним посланием:
Стоянка и проезд автомобилей будут запрещены на пяти улицах областного центра из-за проведения праздничных мероприятий на Соборной площади 31 декабря 2016 года.
Традиционный специальный проект «Вопрос митрополиту» стартовал в Белгородской области в преддверии праздника Рождества Христова.
Первое место в корпоративной спартакиаде крупнешего предприятии региона, входящее в Группу НЛМК, заняла команда исполнительной дирекции, которая в течение года лидировала во многих видах спорта. Вторыми стали спортсмены ремонтного комплекса, на третьем месте – работники цеха железнодорожного транспорта.
Когда: 01.01.2017
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