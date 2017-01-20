Hamstergirl За счёт потепления климата и освобождения южной части Северного Ледовитого океана от вечных льдов Северный морской путь ...

bobby peru Есть у меня приятель, который, извиняюсь за каламбур, «торчит» от фильма Дэнни Бойла «На игле». Много лет уже. Столько р...

Вячеслав Кобзарев Дорогие мои читатели! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Пусть в уходящем 2016 году оста...