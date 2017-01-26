Надежда Рожкова, сопредседатель Общества русской словесности:

Национальный язык воссоздаёт неповторимый облик, характер народа, он передаёт тот культурный генофонд, сохранить который может нация, уважающая себя и стремящаяся к саморазвитию и самоутверждению в мире. В русском языке воплотилась наша национальная суть. Русский язык отразил в себе историю, особенности жизни, хозяйственное устройство русского народа, своеобразие климата и природы. Сегодня, к сожалению, с русским языком происходя не самые приятные вещи: перенасыщение речи американизмами, обилие жаргонной лексики, нарушение нормального темпа и интонационного рисунка речи. Главное, что у нас есть база, на которой можно этому противостоять – наша великая классическая литература.