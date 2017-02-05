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Нет кино вне политики. Это всем известно. Нет, не так...
Занятия будут проходить на базе школы № 50 в Белгороде.
Свой вариант можно предоставить до конца этого месяца.
ДТП случилось вечером 28 ноября 2016 года на улице 25 Съезда КПСС в Старом Осколе.
Проект по увеличению объёмов производства товарной рыбы в регионе подготовил департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области.
Такой вывод сделал полномочный представитель президента России в ЦФО после рабочей поездки в село Бессоновка Белгородской области.
ИА «Бел.ру» выяснило у своих читателей, кто и как обедает в рабочие будни.
В ночь на 4 февраля столбик термометра поднимется до 5 градусов мороза.
Он единственный в своём роде на всём постсоветском пространстве и сделан «с нуля».
Строение в результате происшествия полностью повреждено.
Когда: 06.02.2017