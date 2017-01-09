Все новости дня  Архив 
09 Января 2017
17 : 37
0
2109
В Белгороде:
Ложная организация появилась в Белгороде
Она оставляет в почтовых ящиках домов листовки о согласовании даты и времени процедуры поверки приборов учёта воды.
09 Января 2017
17 : 21
0
165
Общество:
Роструд создал мобильное приложение для фиксации нарушений охраны труда на стройплощадке
Воспользоваться им может любой обладатель смартфонов.
09 Января 2017
17 : 09
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В Белгороде:
130 тысяч рублей выплатит водитель МАЗа мужчине, который попал под колёса грузовика в Белгороде
Его большегруз самопроизвольно покатился и задавил мужчину.
09 Января 2017
16 : 32
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В Белгороде:
Фото с лопатой ждут от жителей Белгорода
Отправить фотографию, которая запечатлела момент, когда житель Белгорода убирает снег во дворе или раскапывает машину из сугроба, можно до конца зимы.

09 Января 2017
15 : 18
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Общество:
Пропавшую 14-летнюю девочку-подростка из Белгорода нашли в Санкт-Петербурге
Она находилась в федеральном розыске ещё с 16 ноября 2016 года.
09 Января 2017
15 : 16
0
336
Общество:
В Белгородской области определят первых лауреатов премии Н. И. Рыжкова «Созидание»
Напомним, ежегодная премия Николая Ивановича Рыжкова «Созидание» была учреждена постановлением правительства региона 10 октября 2016 года и будет присуждаться впервые.

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Черный список
09 Января 2017
17:19
Анатолий Иванович, Короча:
кадастровая стоимость моего участка выросла в 20 раз за раз
Согласно Постановления Правительства Белгородской области №418пп от 21.11.2016 г. мой земельный учас...
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Сотни горожан прошли Крестным ходом в Рождество Христово в Белгороде

Сотни горожан прошли Крестным ходом в Рождество Христово в Белгороде

Большие «Рождественские гуляния» прошли для студентов-иностранцев в Белгороде

Забег на 2017 метров состоялся 1 января в Белгороде

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Виртуальный тур
Аэропонорамы Белгорода
Более 100 аэропанорам и 100 наземных панорам сделанных во всех уголках Белгородской области.
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Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:30 Поздравление с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым
Дорогие мои читатели! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Пусть в уходящем 2016 году оста...
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Приветствую, дамы и господа! Мне приятно было познакомиться с Вами поближе. Мысленно посмотреть Вам в глаза, когда Вы чи...
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30 Декабря 2016 11:30 Миниатюра «Бабочка» (сюжет № 3)
Крещение. Вечер. Загородный отель «Париж». Скоро деловые переговоры. Белый «Лексус» президента компании катит по платано...
09 Января 2017
14 : 02
0
423
Культура:
Новый Фестивальный календарь презентовали в Белгородской области
В календаре собраны все запланированные в новом году события региона.
09 Января 2017
13 : 42
0
2056
В Белгороде:
Белгородец приревновал девушку и подрался с машиной
Излишняя эмоциональность обернулась для него уголовным делом.
09 Января 2017
13 : 04
0
619
В области:
Почти 600 раз нарушили ПДД водители Белгородской области за праздничные дни
599 нарушений правил дорожного движения было зарегистрировано госавтоинспекторами за семь дней – с 30 декабря 2016 года по 5 января 2017 года.
09 Января 2017
13 : 00
0
909
Экономика:
В отношении налоговых «уклонистов» и должников по зарплате в 2016 году возбуждены уголовные дела
Белгородские власти «подбили» итоги работы комиссии по недопущению искусственного банкротства организаций.
09 Января 2017
12 : 00
0
432
В области:
Белгородская область вошла в пятёрку лучших регионов России в экологическом рейтинге
Мониторинг традиционно провела общероссийская общественная организация «Зелёный патруль».
09 Января 2017
11 : 12
0
613
В Белгороде:
Электроэнергию на улице Корочанской в Белгороде временно отключат из-за планового ремонта
12 января здесь будут ремонтировать оборудование подстанций Белгородских электрических сетей.
09 Января 2017 11:53
ДТП на пересечении улиц Губкина - Славянская. Движение затруднено от ул.Губкина до места аварии.
09 Января 2017 09:13
На Преображенской ул. ДТП произошло в райне 19 Лицея. Пробка образовалась от ул. Н. Чумичова до пр-та Богдана Хмельницкого.
07 Января 2017 15:48
ДТП на ул. Костюкова, перед пересечением с пр-т Ватутина, затруднено движение вверх, перед въездом на перекресток.
Сообщи о пробке: 344-555
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0
79
«С духовной безопасностью, как с борщом – главное не пересолить». Интервью митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна
0
979
09 Января 2017
11 : 07
В России:
Продажу табачных изделий хотят запретить родившимся с 2015 года россиянам

Введение запрета планируется с 2033 года.

0
696
09 Января 2017
10 : 56
В области:
Молодожёны из Старого Оскола стали парой года

Богдан и Татьяна получили первое место в номинации «Wedding Awards – Черноземье 2016».

0
4830
09 Января 2017
10 : 42
Спорт:
Участники ралли-марафона «Африка Эко Рейс 2017» проехали половину маршрута

Экипаж белгородцев Максима Кирпилёва и Артёма Шевелева идёт на 18-м месте в своей категории.

0
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09 Января 2017
10 : 24
Происшествия:
«Шестёрка» вылетела в кювет и врезалась в дерево в Белгородской области

ДТП произошло в 18:40 8 января на дороге Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки.

0
954
09 Января 2017
09 : 58
Общество:
Психологическая служба Белгородского госуниверситета поможет студентам и всем жителям города

Соответствующий приказ о создании службы подписал ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

0
493
09 Января 2017
09 : 41
В области:
На жительницу Старого Оскола Белгородской области завели уголовное дело за клевету в подъезде

В тексте, который она написала от руки и повесила в подъезде дома, 35-летняя женщина обвинила мужчину в преступлении сексуального характера, которое он якобы совершил.

0
1498
08 Января 2017
23 : 18
Спорт:
Реванш от «Белогорья»: «львы» обыграли уфимский «Урал» 3:0

Осилив новогодние и рождественские блюда, 8 января белгородские болельщики стройными рядами потянулись в «Космос» в предвкушении спортивного праздника. Воспитанники Геннадия Шипулина, в свою очередь, разнообразили «меню» и угостили своих фанов фирменным блюдом – «сухарь по-белгородски». 

0
609
07 Января 2017
18 : 15
Религия:
Сотни горожан прошли Крестным ходом в Рождество Христово в Белгороде

Сегодня, 7 января, православные белгородцы всех возрастов совершили традиционный Крестный ход от Спасо-Преображенского собора к Соборной площади.

0
3376
07 Января 2017
12 : 23
Происшествия:
Два автобуса столкнулись под Белгородом

6 января в двух дорожно-транспортных происшествиях в Белгородском районе пострадали четыре человека.

0
7633
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Афиша
Зимы волшебные явленья
Где: ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"
Когда: 09.01.2017
Ваш личный адвокат
23 Декабря 2016
14:44
гость31, Белгород:
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Уважаемый Максим Павлович!
Просим помощи в решении следующего вопроса.
К нашему дому п...

События + Афиша

Сплин
Сплин
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 31 января/19.00
Билеты
Елена Ваенга
Елена Ваенга
Где: ДК Энергомаш
Когда: 3 февраля/19.00
Билеты
Бригадный подряд
Бригадный подряд
Где: ЦМИ
Когда: 5 февраля/19.00
Калинов мост
Калинов мост
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 5 марта/19.00
Алексей Брянцев
Алексей Брянцев
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 31 марта/19.00
Билеты

Цитатник

Иоанн, митрополит Белгородский и Староосколький, о привычке креститься, проезжая мимо храма:
Креститься, проезжая храм – это будет поучительно для окружающих. Если у вас такое желание есть, то не сдерживайте его. Господь говорит: кто исповедовал меня перед людьми, того и я в день Страшного Суда оправдаю
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский, о бродячих священниках :
Появилось очень много бродячих священников, которые не принадлежат Белгородскй митрополии, но имеют контакты с конторами ритуальных услуг. Они отпевают умерших и не вносят их ни в какие реестры. Они совершенно свободно могут отпевать, не обращая внимания, самоубийство это было или нет.

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