26 Января 2017
13 : 35
4
Изменения коснулись областного центра и близлежащих населённых пунктов в соответствии с распоряжением министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ДА-П19-151-28170 от 26.12.2016 г.
26 Января 2017
13 : 28
19
Эта и другие премьеры вышли на экраны белгородских кинотеатров уже сегодня, 26 января.
26 Января 2017
12 : 48
87
Пособником злоумышленников выступал житель села Прилесье Краснояружского района.
26 Января 2017
12 : 15
126
Белгородские студенты отметили свой праздник интеллектуальным поединком с преподавателями
Активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча организовали праздничную игру «Что? Где? Когда?» ко Дню студентов.
26 Января 2017
11 : 03
69
Крупнейшее предприятие региона (входит в Группу НЛМК) в минувшем году направило на благотворительные проекты более 60 млн рублей – в четыре раза больше, чем в 2015 году.
26 Января 2017
11 : 01
1258
Посевы в приаэродромной территории привлекали большое количество птиц.
26 Января 2017
10 : 21
535
Администрация Белгородского района в два раза занизила цену аварийного жилья в Октябрьском
Жителям аварийного дома в посёлке Октябрьский предложили переехать в дом в посёлке Репное. Дело закончилось в суде.
26 Января 2017
09 : 57
540
25 января в Белгородской области в трёх ДТП пострадали четыре человека.
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Более 100 аэропанорам и 100 наземных панорам сделанных во всех уголках Белгородской области.
Страсти по работе компании «Эко Лайф» до сих пор не утихают. С завидной стабильностью в Интернете появляются публикации ...
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Дорогие мои читатели! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Пусть в уходящем 2016 году оста...
26 Января 2017
09 : 37
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Встреча состоялась 25 января в Белгородском государственном литературном музее.
25 Января 2017
18 : 07
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Жертвами злоумышленника стали работники пяти учреждений в Краснояружском, Яковлевском, Грайворонском и Ракитянском районах.
25 Января 2017
17 : 54
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Авария случилась в конце августа 2016 года в Вейделевском районе Белгородской области.
25 Января 2017
17 : 53
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23 января исполнилось 90 лет со дня образования Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР – ОСОАВИАХИМ. Теперь этот день празднуется как день рождения ДОСААФ России.
25 Января 2017
17 : 31
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Белгородца объявили в федеральный розыск и поймали в Курске в момент совершения преступления
Мужчину задержали местные сотрудники вневедомственной охраны.
25 Января 2017
17 : 23
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Пьяный 25-летний житель Строителя Белгородской области познакомился с 32-летней местной жительницей в Интернете, а потом предложил встретиться у него дома.
26 Января 2017 10:09
Автомобильная авария произошла на ул.Чичерина перед овощебазой. Движение затруднено со стороны ул. Мичурина до места ДТП.
25 Января 2017 19:35
ДТП на перекрестке Ватутина и проезда Автомобилистов, трудности по Автомобилистов в направлении Ватутина, сообщил пилот Авторадио Константин
25 Января 2017 09:13
Произошло ДТП на пр.Богдана Хмельницкого перед Преображенской ул. Движение затруднено от Красноармейской ул до места аварии.
Сообщи о пробке: 344-555
25 Января 2017
16 : 31
Такое наказание грозит продавцу магазина на проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде.
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25 Января 2017
16 : 27
Прощай, обложка с Барби: белгородские школьники будут писать в тетрадях с патриотическим уклоном
Региональные власти разрабатывают дизайн школьных тетрадей с местным визуальным акцентом.
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25 Января 2017
15 : 42
Таксиста, насмерть сбившего пенсионерку в Белгородском районе, на полтора года отправили в колонию
ДТП произошло 9 августа 2016 года в посёлке Майский.
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25 Января 2017
14 : 38
33 миллиона рублей из федерального бюджета выделено на инфраструктуру Белгородской области
Деньгу уйдут на ремонт и модернизацию материально-технической базы муниципальных дворцов культуры.
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25 Января 2017
14 : 38
Такое решение ещё перед Новым годом принял совет Минпромторга России.
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25 Января 2017
14 : 11
В Год экологии общественники запускают мониторинг процесса утилизации энергосберегающих ламп.
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25 Января 2017
13 : 37
Соответствующий законопроект рассмотрит Государственная Дума.
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25 Января 2017
12 : 53
Авария произошла вчера, 24 января, в селе Зелёная Поляна.
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25 Января 2017
12 : 44
В числе товаров с повышенным качеством – тушки цыплят-бройлеров ЗАО «Приосколье».
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Где: Драматический театр им.М.С.Щепкина
Когда: 26.01.2017
Когда: 26.01.2017
25 Января 2017
12:46
Александр, Губкин:
Здравствуйте! Моя совершеннолетняя дочь взяла три года назад кредит в банке около 70 т.р. и должна б...
События + Афиша
Цитатник
Национальный язык воссоздаёт неповторимый облик, характер народа, он передаёт тот культурный генофонд, сохранить который может нация, уважающая себя и стремящаяся к саморазвитию и самоутверждению в мире. В русском языке воплотилась наша национальная суть. Русский язык отразил в себе историю, особенности жизни, хозяйственное устройство русского народа, своеобразие климата и природы. Сегодня, к сожалению, с русским языком происходя не самые приятные вещи: перенасыщение речи американизмами, обилие жаргонной лексики, нарушение нормального темпа и интонационного рисунка речи. Главное, что у нас есть база, на которой можно этому противостоять – наша великая классическая литература.
Самое главное – кузня в Белгороде есть, есть кузнецы, хорошие мастера. Мы пытаемся «выйти в люди», показать, что из металла можно не просто лопату сделать, а настоящую красоту. Конечно, в 21 веке технологии входят и в кузнечное дело – используются станки-плазморезы ЧПУ, в разработке эскизов применяются компьютерные программы, но сам процесс создания не изменился за века – это всё так же огонь, наковальня и руки мастера. В ноябре мы провели фестиваль «Кузьминки», надеемся на поддержку и интерес горожан, тогда будем проводить мероприятия хотя бы раз в три месяца