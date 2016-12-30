Все новости дня  Архив 

30 Декабря 2016
15 : 15
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663
Общество:
Для связи с Дедом Морозом в каждом регионе создана специальная линия
Белгородским детям можно связаться с главным персонажем новогодних праздников по телефону  +7(4722)20-59-62.
30 Декабря 2016
14 : 50
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В России:
Отправить электронное исковое заявление смогут белгородцы
Российские суды начинают принимать документы через Интернет.

30 Декабря 2016
14 : 50
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В области:
Новая пожарная часть в посёлке Пятницкое Белгородской области обошлась в 17 миллионов рублей
Ранее пожарная часть размещалась в здании 1956 года постройки.

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Прокат автомобилей в Белгороде
Черный список
30 Декабря 2016
16:02
talib64 , белгород:
зачем нам теплицы
до санкций продукты стоили в разы дешевле. сегодня помидоры и огурцы на рынке по цене красной икры!!...
Фото
Евгений Савченко и Константин Полежаев оценили новогоднее убранство Белгорода

Евгений Савченко и Константин Полежаев оценили новогоднее убранство Белгорода

Губернаторскую ёлку в Белгороде посетят 3000 детей

Новогодний «Манекен челлендж» прошёл в Белгороде

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Виртуальный тур
Аэропонорамы Белгорода
Более 100 аэропанорам и 100 наземных панорам сделанных во всех уголках Белгородской области.
Блоги
Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:30 Поздравление с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым
Дорогие мои читатели! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Пусть в уходящем 2016 году...
Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:15 Послесловие
Приветствую, дамы и господа! Мне приятно было познакомиться с Вами поближе. Мысленно посмотреть Вам в глаза, когда Вы чи...
Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:00 Миниатюра "Авиабаза"
Военный городок «Таймыр» располагался на знаменитом полуострове за Полярным кругом. Место было известное. Вокруг бы...
Вячеслав Кобзарев
30 Декабря 2016 11:30 Миниатюра "Бабочка" (сюжет № 3)
Крещение. Вечер. Загородный отель «Париж». Скоро деловые переговоры. Белый «Лексус» президента компании катит по платано...
30 Декабря 2016
14 : 48
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Общество:
Русская православная церковь предлагает наказывать штрафом за мат в общественных местах
Штрафные санкции как мера административного наказания предлагают ввести, чтобы уменьшить количество бранной лексики.
30 Декабря 2016
13 : 39
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Экономика:
Для сохранения льгот малому и среднему бизнесу Белгородской области советуют включиться в Единый реестр
С 2017 года не состоящие в реестре коммерческие организации приравниваются к категории «крупный бизнес».
30 Декабря 2016
12 : 54
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Экономика:
За нерыночный сговор антимонопольщики оштрафовали белгородскую ликёроводочную компанию
По мнению сотрудников Федеральной антимонопольной службы, фирма нарушила закон «О защите конкуренции».
30 Декабря 2016
12 : 54
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В области:
Школьники, студенты и аспиранты в Белгородской области смогут ездить на учёбу за полцены
Для учащихся региона введён льготный проезд на пригородном транспорте.
30 Декабря 2016
12 : 51
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В Белгороде:
В Белгороде задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске
В федеральном розыске 35-летняя женщина оказалась после того, как не явилась на судебное заседание.
30 Декабря 2016
12 : 19
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В области:
Новый бассейн в Белгородском районе построили в рекордно короткие сроки
Объект инфраструктуры презентовали жителям в преддверии новогодних праздников. С этого же дня он начал свою полноценную работу.
29 Декабря 2016 17:29
ДТП на перекрестке Ватутина и Костюкова, трудности движения во всех направлениях
29 Декабря 2016 08:10
ДТП произошло на пр-те Богдана Хмельницкого перед Студенческой ул. Движение затруднено от ул. Шершнева до места аварии.
27 Декабря 2016 14:14
На пр-те Богдана Хмельницкого проводят дорожные работы в районе Стадиона. Движение затруднено с двух сторон к месту проведения работ.
Сообщи о пробке: 344-555
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«С духовной безопасностью, как с борщом – главное не пересолить». Интервью митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна
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Виды с юго-запада
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Михаил Кулижников. Инночка
0
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30 Декабря 2016
12 : 14
В области:
Семь тонн грецкого ореха хотел незаконно перевезти через границу житель Белгородской области

Продукцию он вёз из Украины в Россию.

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30 Декабря 2016
11 : 42
В области:
Почти четыре тысячи проверок проведёт прокуратура Белгородской области в 2017 году

При этом их число снизится по сравнению с текущим годом на 7 %. 

0
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30 Декабря 2016
11 : 42
В Белгороде:
На первый квартал 2017 года утверждена средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Белгороде

Соответствующее постановление № 236 28 декабря 2016 года подписал глава администрации города Константин Полежаев.

0
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30 Декабря 2016
11 : 21
В области:
Сергей Носков: При исследованиях в лаборатории мы выявляем 30-35 % фальсифицированной продукции

Глава Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории отмечает необходимость усиления борьбы с подделками на продуктовом рынке.

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30 Декабря 2016
11 : 21
Религия:
Новогоднюю божественную литургию проведёт митрополит Иоанн в Белгороде

ИА «Бел.Ру» публикует график новогодних и рождественских мероприятий Белгородской митрополии.

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30 Декабря 2016
11 : 05
Происшествия:
Четыре человека доставлены в больницу после столкновения «Фольксвагена» с «Волгой» в Прохоровском районе

29 декабря в трёх ДТП в Белгородской области пострадали шесть участников дорожного движения.

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30 Декабря 2016
10 : 22
В области:
Фото на памятнике солдату Великой Отечественной войны, или Чему учат в школе

Двое подростков в Старом Осколе Белгородской области забрались на монумент, чтобы сделать снимок, который соберёт много «лайков». Кому и чему посвящён памятник, они не знали.

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30 Декабря 2016
10 : 12
В Белгороде:
Покататься на коньках со звёздами приглашают жителей и гостей Белгорода

Открытый каток на Соборной площади каждый день будут посещать известные спортсмены, которые пообщаются с горожанами и раздадут автографы.

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30 Декабря 2016
10 : 09
Общество:
Полномочный представитель президента России в ЦФО поздравил жителей Белгородской области с Новым Годом и Рождеством

Александр Беглов обратился к жителям ЦФО с новогодним посланием:

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30 Декабря 2016
08 : 46
В Белгороде:
Центр Белгорода перекроют для безопасной встречи Нового года

Стоянка и проезд автомобилей будут запрещены на пяти улицах областного центра из-за проведения праздничных мероприятий на Соборной площади 31 декабря 2016 года.

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30 Декабря 2016
08 : 35
Религия:
Жители области могут задать вопросы митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну

Традиционный специальный проект «Вопрос митрополиту» стартовал в Белгородской области в преддверии праздника Рождества Христова.

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29 Декабря 2016
17 : 34
В области:
На Стойленском ГОКе подвели итоги корпоративной спартакиады 2016 года

Первое место в корпоративной спартакиаде крупнешего предприятии региона, входящее в Группу НЛМК, заняла команда исполнительной дирекции, которая в течение года лидировала во многих видах спорта. Вторыми стали спортсмены ремонтного комплекса, на третьем месте – работники цеха железнодорожного транспорта.

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Афиша
Белгородцы и русская литература XVIII-XXI вв
Где: Литературный музей
Когда: 01.01.2017
Ваш личный адвокат
23 Декабря 2016
14:44
гость31, Белгород:
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Уважаемый Максим Павлович!
Просим помощи в решении следующего вопроса.
К нашему дому п...
Прокат авто в Белгороде

События + Афиша

Дискотека 90-х
Дискотека 90-х
Где: Party bar Medusa
Когда: 2 января/22.00
Сплин
Сплин
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 31 января/19.00
Билеты
Елена Ваенга
Елена Ваенга
Где: ДК Энергомаш
Когда: 3 февраля/19.00
Билеты
Бригадный подряд
Бригадный подряд
Где: ЦМИ
Когда: 5 февраля/19.00
Калинов мост
Калинов мост
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 5 марта/19.00
Алексей Брянцев
Алексей Брянцев
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 31 марта/19.00
Билеты

Цитатник

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский, о бродячих священниках :
Появилось очень много бродячих священников, которые не принадлежат Белгородскй митрополии, но имеют контакты с конторами ритуальных услуг. Они отпевают умерших и не вносят их ни в какие реестры. Они совершенно свободно могут отпевать, не обращая внимания, самоубийство это было или нет.
Татьяна Аушева, руководитель управления Россельхознадзора по Белгородской области, о фальсифицированной молочной продукции:
Контроль в молочном секторе сейчас имеет тотальный характер. В Белгородской области самый низкий процент наличия фальсифицированной продукции на прилавках магазинов по отношению к другим регионам. Нас это радует. Но что касается всего остального, тут поле деятельности большое. Это касается прежде всего условий содержания животных, обеспечения биобезопасности, профилактики определённых заболеваний, сбора молока.

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