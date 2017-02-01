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До закрытия авиасообщения с Арабской Республикой из Белгорода выполнялись чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
До этого, утром, она проводила его на работу в Шебекино Белгородской области.
Распределение соответствующих субсидий 28 января 2017 года утвердил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
57 регионов России на эти цели получат 25 миллиардов рублей.
В состав первой входят депутаты Совета депутатов, второй – представители родительских комитетов учебных заведений.
Для обследования прибрежной территории привлекался квадрокоптер.
Новую высокотехнологичную линию планирует запустить Белгородский завод металлоизделий.
Изначально его сотрудники входили в состав наркоконтроля. Теперь его усилили и по просьбе руководителя регионального управления МВД включили в состав полицейского ведомства.
Правительство Российской Федерации утвердило распределение субсидий, предложенное минэкономразвития.
Когда: 01.02.2017