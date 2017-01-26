Все новости дня  Архив 
26 Января 2017
13 : 35
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В области:
В Белгороде и Белгородском районе номер «112» стал доступен со стационарных телефонов
Изменения коснулись областного центра и близлежащих населённых пунктов в соответствии с распоряжением министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ДА-П19-151-28170 от 26.12.2016 г.
26 Января 2017
13 : 28
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Культура:
«Притяжение» Фёдора Бондарчука – сегодня в кино
Эта и другие премьеры вышли на экраны белгородских кинотеатров уже сегодня, 26 января.
26 Января 2017
12 : 48
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В области:
Пять украинцев пытались незаконно перегнать коров через границу в Белгородской области
Пособником злоумышленников выступал житель села Прилесье Краснояружского района.
26 Января 2017
12 : 15
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В Белгороде:
Белгородские студенты отметили свой праздник интеллектуальным поединком с преподавателями
Активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча организовали праздничную игру «Что? Где? Когда?» ко Дню студентов.

26 Января 2017
11 : 03
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Общество:
Стойленский ГОК направил на благотворительность более 60 миллионов рублей
Крупнейшее предприятие региона (входит в Группу НЛМК) в минувшем году направило на благотворительные проекты более 60 млн рублей – в четыре раза больше, чем в 2015 году.
26 Января 2017
11 : 01
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В Белгороде:
В Белгороде неубранная у аэропорта кукуруза нарушала безопасность полётов
Посевы в приаэродромной территории привлекали большое количество птиц.

26 Января 2017
10 : 21
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В области:
Администрация Белгородского района в два раза занизила цену аварийного жилья в Октябрьском
Жителям аварийного дома в посёлке Октябрьский предложили переехать в дом в посёлке Репное. Дело закончилось в суде.
26 Января 2017
09 : 57
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Происшествия:
Под Губкином КамАЗ с прицепом сбил шедшего по дороге неизвестного мужчину
25 января в Белгородской области в трёх ДТП пострадали четыре человека.

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26 Января 2017
09 : 37
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Культура:
Член Союза писателей России Николай Грищенко презентовал свой пятый сборник в Белгороде
Встреча состоялась 25 января в Белгородском государственном литературном музее.
25 Января 2017
18 : 07
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В области:
Житель Белгорода незаметно проникал в офисы организаций и похищал личные вещи сотрудников
Жертвами злоумышленника стали работники пяти учреждений в Краснояружском, Яковлевском, Грайворонском и Ракитянском районах.
25 Января 2017
17 : 54
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В области:
17-летний белгородец признан виновным в совершении ДТП с тяжкими последствиями
Авария случилась в конце августа 2016 года в Вейделевском районе Белгородской области.
25 Января 2017
17 : 53
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В области:
ДОСААФ России отметило 90-летие вручением юбилейных медалей
23 января исполнилось 90 лет со дня образования Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР – ОСОАВИАХИМ. Теперь этот день празднуется как день рождения ДОСААФ России.
25 Января 2017
17 : 31
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Происшествия:
Белгородца объявили в федеральный розыск и поймали в Курске в момент совершения преступления
Мужчину задержали местные сотрудники вневедомственной охраны.
25 Января 2017
17 : 23
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В области:
Знакомство в Интернете закончилось изнасилованием в Строителе
Пьяный 25-летний житель Строителя Белгородской области познакомился с 32-летней местной жительницей в Интернете, а потом предложил встретиться у него дома.
26 Января 2017 10:09
Автомобильная авария произошла на ул.Чичерина перед овощебазой. Движение затруднено со стороны ул. Мичурина до места ДТП.
25 Января 2017 19:35
ДТП на перекрестке Ватутина и проезда Автомобилистов, трудности по Автомобилистов в направлении Ватутина, сообщил пилот Авторадио Константин
25 Января 2017 09:13
Произошло ДТП на пр.Богдана Хмельницкого перед Преображенской ул. Движение затруднено от Красноармейской ул до места аварии.
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25 Января 2017
16 : 31
В Белгороде:
Кара за продажу алкоголя несовершеннолетнему – штраф до 50 тысяч рублей

Такое наказание грозит продавцу магазина на проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде.

0
625
25 Января 2017
16 : 27
Общество:
Прощай, обложка с Барби: белгородские школьники будут писать в тетрадях с патриотическим уклоном

Региональные власти разрабатывают дизайн школьных тетрадей с местным визуальным акцентом.

0
3139
25 Января 2017
15 : 42
В области:
Таксиста, насмерть сбившего пенсионерку в Белгородском районе, на полтора года отправили в колонию

ДТП произошло 9 августа 2016 года в посёлке Майский.

0
1020
25 Января 2017
14 : 38
В области:
33 миллиона рублей из федерального бюджета выделено на инфраструктуру Белгородской области

Деньгу уйдут на ремонт и модернизацию материально-технической базы муниципальных дворцов культуры.

0
297
25 Января 2017
14 : 38
В области:
Старооскольская глиняная игрушка вошла в список народных промыслов России

Такое решение ещё перед Новым годом принял совет Минпромторга России.

0
334
25 Января 2017
14 : 11
Общество:
Белгородские активисты ОНФ проконтролируют сбор и переработку лампочек

В Год экологии общественники запускают мониторинг процесса утилизации энергосберегающих ламп.

0
352
25 Января 2017
13 : 37
В России:
Арест и штраф до 2,5 тысячи рублей за угрозы врачам могут ввести в России

Соответствующий законопроект рассмотрит Государственная Дума.

0
264
25 Января 2017
12 : 53
В области:
В Белгородском районе «семёрка» врезалась в Chery, водитель в больнице

Авария произошла вчера, 24 января, в селе Зелёная Поляна.

0
957
25 Января 2017
12 : 44
Общество:
Цыплята-бройлеры белгородского производителя отмечены знаком «Роскачества»

В числе товаров с повышенным качеством – тушки цыплят-бройлеров ЗАО «Приосколье».

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Афиша
С любовью не шутят
Где: Драматический театр им.М.С.Щепкина
Когда: 26.01.2017
Ваш личный адвокат
25 Января 2017
12:46
Александр, Губкин:
По кредиту
Здравствуйте! Моя совершеннолетняя дочь взяла три года назад кредит в банке около 70 т.р. и должна б...

События + Афиша

Сплин
Сплин
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 31 января/19.00
Билеты
Елена Ваенга
Елена Ваенга
Где: ДК Энергомаш
Когда: 3 февраля/19.00
Билеты
Бригадный подряд
Бригадный подряд
Где: ЦМИ
Когда: 5 февраля/19.00
Звери
Звери
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 26 февраля/19.00
Билеты
TODES
TODES
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 26 февраля/19.00
Билеты
Калинов мост
Калинов мост
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 5 марта/19.00
Анимация
Анимация
Где: event bar ТАУ
Когда: 25 марта/20.00
Алексей Брянцев
Алексей Брянцев
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 31 марта/19.00
Билеты

Цитатник

Надежда Рожкова, сопредседатель Общества русской словесности:
Национальный язык воссоздаёт неповторимый облик, характер народа, он передаёт тот культурный генофонд, сохранить который может нация, уважающая себя и стремящаяся к саморазвитию и самоутверждению в мире. В русском языке воплотилась наша национальная суть. Русский язык отразил в себе историю, особенности жизни, хозяйственное устройство русского народа, своеобразие климата и природы. Сегодня, к сожалению, с русским языком происходя не самые приятные вещи: перенасыщение речи американизмами, обилие жаргонной лексики, нарушение нормального темпа и интонационного рисунка речи. Главное, что у нас есть база, на которой можно этому противостоять – наша великая классическая литература.
Юрий Горбань, руководитель творческой группы «Кузня31», о работе кузнеца:
Самое главное – кузня в Белгороде есть, есть кузнецы, хорошие мастера. Мы пытаемся «выйти в люди», показать, что из металла можно не просто лопату сделать, а настоящую красоту. Конечно, в 21 веке технологии входят и в кузнечное дело – используются станки-плазморезы ЧПУ, в разработке эскизов применяются компьютерные программы, но сам процесс создания не изменился за века – это всё так же огонь, наковальня и руки мастера. В ноябре мы провели фестиваль «Кузьминки», надеемся на поддержку и интерес горожан, тогда будем проводить мероприятия хотя бы раз в три месяца

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