Юрий Горбань, руководитель творческой группы «Кузня31», о работе кузнеца:

Самое главное – кузня в Белгороде есть, есть кузнецы, хорошие мастера. Мы пытаемся «выйти в люди», показать, что из металла можно не просто лопату сделать, а настоящую красоту. Конечно, в 21 веке технологии входят и в кузнечное дело – используются станки-плазморезы ЧПУ, в разработке эскизов применяются компьютерные программы, но сам процесс создания не изменился за века – это всё так же огонь, наковальня и руки мастера. В ноябре мы провели фестиваль «Кузьминки», надеемся на поддержку и интерес горожан, тогда будем проводить мероприятия хотя бы раз в три месяца