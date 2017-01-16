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За большой вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей Крымского полуострова благодарности Президента РФ Владимира Путина удостоен мастер бригады по эксплуатации ВЛ Старооскольских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Павел Ушаков.
Первые матчи 2017 года белгородские хоккеисты провели крайне неудачно. 14-15 января они на выезде сыграли против ХК «Дмитров».
В командном зачёте международного ралли-марафона белгородские гонщики стали семнадцатыми.
Точки беспроводного доступа почти в половине железнодорожных составов планируется установить уже в 2017 году.
Всего на выходных в регионе случилось шесть дорожных аварий, в которых 10 человек получили травмы.
Торжественная церемония вручения ключей от новых квартир состоялась 13 января.
Сейчас руководство клуба ведёт переговоры с 39-летним бразильцем Марлоном, сообщил главный тренер Геннадий Шипулин.
Здание школы в селе Никольское 14 января освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Мероприятие пройдёт в областном центре во второй раз и запланировано на 13-14 мая 2017 года в Белгородском государственном центре народного творчества.
Когда: 16.01.2017
Районный суд вынес решение о взыскании денежных средств с потреби...