Все новости дня  Архив 
01 Февраля 2017
17 : 19
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217
В области:
70 килограммов наркотиков изъято в Белгородской области в 2016 году
Областной полиции удалось пресечь деятельность нескольких наркотических ОПГ.
01 Февраля 2017
16 : 47
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В Белгороде:
Пенсионерку в Белгороде убил 41-летний любовник
Конфликт закончился ножевым ранением. 
01 Февраля 2017
16 : 04
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Общество:
В Белгороде Школы здоровья перешли на вечерний режим работы
С февраля 2017 года специалисты областного Центра медицинской профилактики принимают посетителей в вечернее время.
01 Февраля 2017
15 : 34
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Спорт:
МХК «Белгород» дважды уступил «СКА-Карелии»
Несмотря на все попытки белгородских хоккеистов повторить успех прошлой встречи с «Тверичами», соперник из Кондопоги «прорвался» в овертаймах и увёз из Белгорода две победы.

01 Февраля 2017
15 : 07
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В области:
Социальные работники Белгородской области пройдут курс психологической помощи
Медики и психологи помогут им справиться с эмоциональным выгоранием. 
01 Февраля 2017
14 : 49
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В области:
Трое подозреваемых арестованы по делу о подпольном цехе по производству алкоголя в Валуйском районе
Об этом вчера, 31 января, сообщил врио начальника следственного управления УМВД по Белгородской области Юрий Баранов.

01 Февраля 2017
14 : 37
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Общество:
Более 130 тысяч рублей заплатит работодатель за увольнение сотрудника, пожелавшего вместо жены уйти в декрет
Жителя Белгородской области руководитель предприятия заставил уволиться, угрожая в противном случае уволить по порочащим основаниям.
01 Февраля 2017
13 : 39
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Медицина:
165 врачей, более 40 фельдшеров и 50 медсестёр требуется проекту «Управление здоровьем» в Белгородской области
Промежуточные итоги подготовительного этапа 2016 года обсудили участники координационного совета по реализации программы.
01 Февраля 2017
13 : 21
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В области:
Несанкционированная свалка в Корочанском районе появится на интерактивной карте России
Её уже добавили на портал активисты отделения Общероссийского народного фронта в Белгородской области, в ближайшие дни она появится там с геолокацией. 

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01 Февраля 2017
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01 Февраля 2017
12 : 38
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В области:
В 2017 году в модернизацию теплосетей и оборудования в Белгородской области инвестируют 400 миллионов рублей
В прошлом году в реализацию программы технического перевооружения и реконструкции филиал ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» вложило в два раза меньше.
01 Февраля 2017
11 : 56
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Спорт:
Белгородский картингист Никита Бедрин завоевал бронзу на Кубке чемпионов в Италии
Соревнования, собравшие 243 пилота из 36 стран, прошли на картодроме в Адрии.
01 Февраля 2017
11 : 48
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В области:
100 флаконов запрещённого лосьона арестовал Роспотребнадзор в Белгородской области
Временно запрещённая продукция находилась в киоске остановочного комплекса.
01 Февраля 2017
11 : 16
0
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Общество:
Штрафовать сотовых операторов за бесконтрольную продажу симок предлагают белгородские полицейские
Причина – рост количества телефонных мошенничеств.
01 Февраля 2017
11 : 05
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В области:
Туристическую карту выпустил департамент экономразвития Белгородской области
В неё включены 29 объектов культурного наследия региона.
01 Февраля 2017
10 : 27
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Происшествия:
В больнице Белгородского района умер полуторагодовалый ребёнок
Региональное следственное управление СКР организовало доследственную проверку.
01 Февраля 2017 19:09
ДТП на перекрестке Губкина и Ватутина, трудности движения по Губкина от Королёва до Ватутина
01 Февраля 2017 09:05
Произошло ДТП на колце Королева - Щорса. Постоять в пробке придеться от ул. Костюкова в сторону ул. Губкина. Сообщил пилот "Авторадио" Соболь.
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ДТП на ул. Губкина перед ул. Королева. Пробка образовалась со стороны ул. Щорса до места аварии.
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09 : 59
Путешествия:
Полёты в Египет могут возобновиться с 23 февраля

До закрытия авиасообщения с Арабской Республикой из Белгорода выполнялись чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

0
538
01 Февраля 2017
09 : 56
В области:
Преступление из-за ревности: женщина разгромила квартиру любовника и убежала с его документами

До этого, утром, она проводила его на работу в Шебекино Белгородской области.

0
1642
01 Февраля 2017
09 : 10
Медицина:
На оказание высокотехнологичной помощи жителям Белгородской области минздрав выделил почти 64 миллиона рублей

Распределение соответствующих субсидий 28 января 2017 года утвердил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

0
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01 Февраля 2017
08 : 07
В области:
Новые места в школах Белгородской области появятся в 2017 году благодаря федеральным субсидиям

57 регионов России на эти цели получат 25 миллиардов рублей.

0
433
31 Января 2017
18 : 10
В Белгороде:
Качество питания школьников в Белгороде проверили сразу две комиссии

В состав первой входят депутаты Совета депутатов, второй – представители родительских комитетов учебных заведений.

0
2695
31 Января 2017
17 : 43
В Белгороде:
Пропавшего в Белгороде мужчину ищут на реке и стройке

Для обследования прибрежной территории привлекался квадрокоптер.

0
5505
31 Января 2017
17 : 19
В Белгороде:
Аэрозольные баллоны для монтажной пены начнут производить в Белгороде в 2018 году

Новую высокотехнологичную линию планирует запустить Белгородский завод металлоизделий.

0
1254
31 Января 2017
17 : 09
В области:
Спецподразделение «Гром» оставили в структуре белгородской полиции

Изначально его сотрудники входили в состав наркоконтроля. Теперь его усилили и по просьбе руководителя регионального управления МВД включили в состав полицейского ведомства.

0
1716
31 Января 2017
16 : 46
В области:
Малый и средний бизнес Белгородской области в 2017 году получит 82 миллиона рублей

Правительство Российской Федерации утвердило распределение субсидий, предложенное минэкономразвития.

0
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Афиша
Нам не дано забыть
Где: ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"
Когда: 01.02.2017
Ваш личный адвокат
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Александр, Губкин:
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Здравствуйте! Моя совершеннолетняя дочь взяла три года назад кредит в банке около 70 т.р. и должна б...

События + Афиша

Елена Ваенга
Елена Ваенга
Где: ДК Энергомаш
Когда: 3 февраля/19.00
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Бригадный подряд
Бригадный подряд
Где: ЦМИ
Когда: 5 февраля/19.00
Звери
Звери
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 26 февраля/19.00
Билеты
TODES
TODES
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 26 февраля/19.00
Билеты
Калинов мост
Калинов мост
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 5 марта/19.00
Анимация
Анимация
Где: event bar ТАУ
Когда: 25 марта/20.00
Алексей Брянцев
Алексей Брянцев
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 31 марта/19.00
Билеты

Цитатник

Юрий Баранов, врио начальника следственного управления УМВД по Белгородской области, о продаже симок:
Нередко по уголовным делам мы устанавливаем факты, когда операторы сотовой связи продают SIM-карты неустановленным лицам без соответствующего оформления. Это подпадает  под Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас поставлена задача по привлечению операторов связи к административной ответственности. Проблема есть, и не только по нашему субъекту.
Михаил Мягков, советник министра культуры РФ, о музее бронетанковой техники в Прохоровке:
Музей уникален. Это не только давно ожидаемое, но и символическое событие, поскольку он создан на Третьем ратном поле России. Именно здесь был положен конец немецким планам продолжить войну. Как говорил Гейнц Гудериан, с этого момента для фашистской Германии больше не было спокойных дней. Это музей о людях, которые неравнодушны к своему Отечеству, что бы ни случилось. Что меня поражает: Прохоровка дала 15 героев Советского Союза, четыре полных кавалера ордена славы. Я хотел бы, чтобы музей развивался, чтобы в нём были новые IT-технологии, интерактив, мультимедиа – то, что сегодня характеризует музеи XXI века

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