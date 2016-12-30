Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский, о бродячих священниках :

Появилось очень много бродячих священников, которые не принадлежат Белгородскй митрополии, но имеют контакты с конторами ритуальных услуг. Они отпевают умерших и не вносят их ни в какие реестры. Они совершенно свободно могут отпевать, не обращая внимания, самоубийство это было или нет.