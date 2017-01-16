Все новости дня  Архив 
16 Января 2017
17 : 39
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30
В области:
Водитель, сбивший 8-летнюю девочку, сядет в тюрьму на год
После ДТП, которое произошло в Старом Осколе Белгородской области, виновный скрылся с места преступления и бросил ребёнка на дороге. Сотрудники полиции нашли его по горячим следам.
16 Января 2017
17 : 29
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В области:
Иномарку подожгли неизвестные в Белгородской области
«Мазда 626» загорелась в 02:45 14 января в селе Рождествено Валуйского района.
16 Января 2017
17 : 22
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В области:
В пяти районах Белгородской области отмечена тревожная динамика количества пожаров
Итоговые данные по прошлому году сегодня, 16 января, обнародовали на пресс-конференции в региональном управлении МЧС.
16 Января 2017
17 : 04
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В области:
108 тысяч рублей перевёл злоумышленнику житель Белгородской области
Он надеялся за это получить премию в полмиллиона рублей.

16 Января 2017
16 : 51
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Общество:
27 марта будет отмечаться День войск нацгвардии РФ
Специальный указ подписал глава государства Владимир Путин.
16 Января 2017
16 : 39
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В области:
Таможенный пёс унюхал почти три килограмма марихуаны в сумке гражданина Украины
Находка была обнаружена на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шебекино» в Белгородской области.

16 Января 2017
16 : 16
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Общество:
Находящегося в федеральном розыске жителя Белгорода задержали в Кабардино-Балкарской Республике
Мужчину поймали при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса Белгород – Махачкала.

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16 Января 2017
16:51
Юлия , Белгород:
Снег на крыше остановки!
Добрый день! На остановке "стадион" на крыше остановочного комплекса наледь, снег свисает ...
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Более 100 аэропанорам и 100 наземных панорам сделанных во всех уголках Белгородской области.
Блоги
bobby peru
11 Января 2017 11:14 Trainspotting
Есть у меня приятель, который, извиняюсь за каламбур, «торчит» от фильма Дэнни Бойла «На игле». Много лет уже. Столько р...
Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:30 Поздравление с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым
Дорогие мои читатели! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Пусть в уходящем 2016 году оста...
Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:15 Послесловие
Приветствую, дамы и господа! Мне приятно было познакомиться с Вами поближе. Мысленно посмотреть Вам в глаза, когда Вы чи...
Вячеслав Кобзарев
31 Декабря 2016 11:00 Миниатюра «Авиабаза»
Военный городок «Таймыр» располагался на знаменитом полуострове за Полярным кругом. Место было известное. Вокруг была ту...
16 Января 2017
16 : 13
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В области:
Судейский состав по мотоциклетному спорту определили в Белгороде
Судьи подтвердили свою квалификацию, выполнив тесты и групповое задание.
16 Января 2017
16 : 03
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Спорт:
Старый Оскол стал первым в общекомандном зачёте чемпионата и первенства по кикбоксингу
Турнир Белгородской области проходил в разделах «фулл-контакт» и «лоу-кик». Участие в турнире приняли более 100 спортсменов.
16 Января 2017
14 : 47
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В области:
52 пьяных водителя задержали сотрудники ГИБДД за три дня в Белгородской области
С 13 по 15 января сотрудники ГИБДД проводили профилактические рейды.
16 Января 2017
14 : 07
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В области:
Музей бронетанковой техники в Белгородской области обеспечен услугами связи
От узла доступа до музея в п. Прохоровка проложена волоконно-оптическая линия связи протяжённостью более 1 км, организован доступ в сеть Интернет на скорости до 20 Мбит/с, телефонизированы все рабочие места сотрудников.
16 Января 2017
13 : 32
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В области:
Пропавших подростков из Корочанского района нашли в Бирюче
Мальчики уехали в гости к знакомым в соседний район Белгородской области. 
16 Января 2017
12 : 49
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Общество:
Стойленцы вошли в «ТОП-1000» Группы НЛМК
92 работника крупнейшего предприятия региона, входящего в Группу НЛМК, вошли в список сотрудников с высоким потенциалом «ТОП-1000» Группы НЛМК.
16 Января 2017 10:22
ДТП на ул. Дзгоева перед ул. Энергетиков. Движение затруднено со стороны ул. Макаренко до места аварии. Сообщил пилот "Авторадио" Дизель.
15 Января 2017 14:09
Образовался затор на ул. Студенческо от ул. Некрасова до 5го Заводского переулка.
13 Января 2017 08:18
На пр-те Богдана Хмельницкого ДТП произошло на мосту. Пробка образуется в сторону центра города.
Сообщи о пробке: 344-555
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Традиционная ёлочная ретроспектива и некоторые мысли
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16 Января 2017
12 : 29
Общество:
Работник Белгородэнерго удостоен благодарности Президента РФ за вклад в обеспечение энергоснабжения Крыма

За большой вклад в обеспечение энергоснабжения потребителей Крымского полуострова благодарности Президента РФ Владимира Путина удостоен мастер бригады по эксплуатации ВЛ Старооскольских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Павел Ушаков. 

0
211
16 Января 2017
11 : 55
Спорт:
Новый год МХК «Белгород» начал с выездных поражений

Первые матчи 2017 года белгородские хоккеисты провели крайне неудачно. 14-15 января они на выезде сыграли против ХК «Дмитров».

0
373
16 Января 2017
11 : 04
Спорт:
В марафоне «Африка Эко Рейс 2017» команда из Белгорода заняла второе место в классе дизельных прототипов

В командном зачёте международного ралли-марафона белгородские гонщики стали семнадцатыми. 

0
984
16 Января 2017
11 : 00
В России:
Поезда дальнего следования в России оснастят Wi-Fi

Точки беспроводного доступа почти в половине железнодорожных составов планируется установить уже в 2017 году.

0
516
16 Января 2017
10 : 53
Происшествия:
Водитель «Мерседеса» попал в больницу после столкновения с автобусом в Белгороде

Всего на выходных в регионе случилось шесть дорожных аварий, в которых 10 человек получили травмы.

0
3466
16 Января 2017
10 : 24
В области:
Ключи от 42 однокомнатных квартир вручили сиротам Старого Оскола Белгородской области

Торжественная церемония вручения ключей от новых квартир состоялась 13 января. 

0
756
16 Января 2017
10 : 23
Спорт:
Состав «Белогорья» может пополнить бразильский связующий

Сейчас руководство клуба ведёт переговоры с 39-летним бразильцем Марлоном, сообщил  главный тренер Геннадий Шипулин.

0
375
16 Января 2017
09 : 45
В области:
Новую воскресную школу преподобного Сергия Радонежского освятили в Белгородском районе

Здание школы в селе Никольское 14 января освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

0
507
16 Января 2017
09 : 10
Культура:
Приём заявок на участие в фестивале современного театра «Наш кислород» начался в Белгороде

Мероприятие пройдёт в областном центре во второй раз и запланировано на 13-14 мая 2017 года в Белгородском государственном центре народного творчества.

0
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Все новости дня  Архив
Афиша
Почему он?
Где: Победа
Когда: 16.01.2017
Ваш личный адвокат
12 Января 2017
17:22
alex50, Белгород:
правосудие
Здравствуйте Максим Павлович
Районный суд вынес решение о взыскании денежных средств с потреби...

События + Афиша

Сплин
Сплин
Где: Ресторан ГриннBeer
Когда: 31 января/19.00
Билеты
Елена Ваенга
Елена Ваенга
Где: ДК Энергомаш
Когда: 3 февраля/19.00
Билеты
Бригадный подряд
Бригадный подряд
Где: ЦМИ
Когда: 5 февраля/19.00
Калинов мост
Калинов мост
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 5 марта/19.00
Алексей Брянцев
Алексей Брянцев
Где: МКЦ БелГУ
Когда: 31 марта/19.00
Билеты

Цитатник

Юрий Горбань, руководитель творческой группы «Кузня31», о работе кузнеца:
Самое главное – кузня в Белгороде есть, есть кузнецы, хорошие мастера. Мы пытаемся «выйти в люди», показать, что из металла можно не просто лопату сделать, а настоящую красоту. Конечно, в 21 веке технологии входят и в кузнечное дело – используются станки-плазморезы ЧПУ, в разработке эскизов применяются компьютерные программы, но сам процесс создания не изменился за века – это всё так же огонь, наковальня и руки мастера. В ноябре мы провели фестиваль «Кузьминки», надеемся на поддержку и интерес горожан, тогда будем проводить мероприятия хотя бы раз в три месяца
Иоанн, митрополит Белгородский и Староосколький, о привычке креститься, проезжая мимо храма:
Креститься, проезжая храм – это будет поучительно для окружающих. Если у вас такое желание есть, то не сдерживайте его. Господь говорит: кто исповедовал меня перед людьми, того и я в день Страшного Суда оправдаю

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