Михаил Мягков, советник министра культуры РФ, о музее бронетанковой техники в Прохоровке:

Музей уникален. Это не только давно ожидаемое, но и символическое событие, поскольку он создан на Третьем ратном поле России. Именно здесь был положен конец немецким планам продолжить войну. Как говорил Гейнц Гудериан, с этого момента для фашистской Германии больше не было спокойных дней. Это музей о людях, которые неравнодушны к своему Отечеству, что бы ни случилось. Что меня поражает: Прохоровка дала 15 героев Советского Союза, четыре полных кавалера ордена славы. Я хотел бы, чтобы музей развивался, чтобы в нём были новые IT-технологии, интерактив, мультимедиа – то, что сегодня характеризует музеи XXI века